مؤلف «بابا جه»: ركزنا على بلورة معنى «أب» وأهمية دوره في المنزل

قال محمد إسماعيل الأمين، مؤلف مسلسل «بابا جه»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أكرم حسني هما من توصلا للكتاب الكوري «dad for rent»، ثم تواصلا معه والمؤلف وائل حمدي لكي يتم تحويله إلى مسلسل، مشيرا إلى أن الراوية تحولت في كوريا لفيلم سينمائي نجح للغاية.

بلوة دور الأب في المسلسل

وأضاف «الأمين»، خلال حواره عبر فضائية «dmc»، أنه شاهد الفيلم الكوري على عكس المؤلف وائل حمدي الذي رفض مشاهدته واكتفى بالفكرة، موضحا أن شاهد بداية الفيلم لكي يفهم كيف تم تناولها فقط، مؤكدا أن الفكرة الرئيسية التي أرادها بلورتها في مسلسل «بابا جه» هي معنى الأب ودوره في المنزل.

التجهيز لتقديم مسلسل «بابا جه»

وتابع، أنه تم الإعداد والتجهيز لتقديم مسلسل «بابا جه» بالصورة التي تتناسب مع الطبيعة المصرية، فمثلا جرى اختيار عمل أكرم حسني بقطاع السياحة نظرا لكنه أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا، وهكذا، مشددا على أهمية دور الأم في المنزل وسط أطفالها، إذ إنه يجب عليها تعريف أطفالها بأن الأب بالخارج من أجل كسب المال وغيره من الأسباب حتى لا تتفكك الأسرة وتشتت.