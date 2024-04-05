أكرم حسني وأسرته من داخل مسجد في السعودية: اللهم انصر فلسطين

اصطحب الفنان أكرم حسني، أسرته إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مراسم العمرة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر أكرم حسني، عبر حسابه على موقع فيس بوك، صورة تجمعه مع أبنائه وعدد من سيدات العائلة داخل أحد المساجد الكبيرة، لتأدية صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان.

أكرم حسني في الجمعة الأخيرة برمضان

وعلّق أكرم حسني: «آخر جمعة في رمضان ولنا دعوة لا ترد بإذن الله، اللهم لا ينقضي رمضان إلا وأنت راضٍ عنا واحفظ بلادنا وانصر إخواتنا في فلسطين».

مسلسل بابا جه

وحقق أكرم حسني، نجاحًا كبيرًا في النصف الأول من مسلسلات رمضان 2024، من خلال مشاركته بمسلسل بابا جه، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي على مدار 15 حلقة، شاركه البطولة نسرين أمين ومحمود البزاوي وأوتاكا وياسر الطوبجي وسما إبراهيم والطفلة لافينيا نادر، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإخراج خالد مرعي.