هكذا وصفت كارول سيليكو زوجها السابق ريكاردو كاكا.. هل خانها؟

بعد حوالي 9 أعوام من انفصالها عن نجم المنتخب البرازيلي، وأسطورة ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ريكاردو كاكا، خرجت كارول سيليكو لتتحدث عن علاقتها مع زوجها السابق اللاعب البرازيلي المعتزل، ليتصدر حديثها الصحف البرازيلية، فماذا قالت؟.

على عكس المتوقع، لم تتحدث كارول سيليكو بطريقة سيئة عن اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا، بل وصفته قائلة: «كانت المشكلة أنه كان مثاليا جدا»، مؤكدة أن كاكا لم يقم بخيانتها، ورغم أنها كان لديها عائلة رائعة، لكنها لم تكن سعيدة.

وصفت كارول سيليكو زوجها السابق ريكاردو كاكا، أنه كان وسيمًا وغنيًا ومشهورا، بالإضافة لكونه لاعب كرة قدم ورب عائلة مثالي، ولم يهملها بل كان يعتني بها ويعطيها كل شيء، واعتبرته مثاليًا بالنسبة لها، ونفت الشائعات المتعلقة بخيانته لها قائلة: «كاكا لم يخونني أبدا وعاملني جيدا وأعطاني عائلة رائعة».

زواج دام 10 سنوات

ويذكر أنه في عام 2015، قد أعلن ريكاردو كاكا وزوجته كارول سيليكو الانفصال، بعد زواج استمر 10 سنوات منذ عام 2005، حين أقاما حفل الزفاف في مدينة ساو باولو البرازيلية.

زواج كارول سيليكو عام 2021

وبعد الانفصال عن كارول سيليكو، مكث ريكاردو كاكا 4 سنوات بدون الارتباط، حتى أعلن ارتباطه بعارضة الأزياء البرازيلية كارولينا دياس عام 2019، أما زوجته الأولى تزوجت عام 2021 من إدواردو سكاربا جولياو في عام 2021، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية.

اعتزال اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا

كان اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا، قد أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2017 بعدما أنهى مسيرته في الدوري الأمريكي، إذ لعب في العديد من الأندية الأروبية العريقة، أبرزها ريال مدريد الإسباني، والنادي الإيطالي العريق إي سي ميلان.