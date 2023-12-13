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لاعب برازيلي يفارق الحياة وسط زملائه بأغرب طريقة.. ماذا حدث في المباراة؟

كتب:

حسن رمضان
05:17 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
لاعب كرة قدم يفارق الحياة أثناء المباراة

لاعب كرة قدم يفارق الحياة أثناء المباراة

خيَّم الحزن على الوسط الرياضي العالمي، بعد أنّ فارق لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 21 عامًا، الحياة، إثر تعرضه لصاعقة رعدية، خلال تواجده على أرضية ملعب مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل.

وتوفي كايو هنريكي، لاعب نادي جابيرا، خلال مباراته أمام نادي سانتو أنطونيو دا بلاتينا، ضمن منافسات المرحلة الأولى من كأس البرازيل، كما تعرض 5 لاعبين آخرين للإصابة بجروح وحروق، وفقًا لما ذكرته «روسيا اليوم».

مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع الحادث المؤسف

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للاعبي جابيرا وهم يسقطون ويتلقون المساعدة، بالإضافة لحصول كايو هنريكي على الإسعافات الأولية في الملعب، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته بعد مرور قرابة ساعتين من تعرضه للصاعقة، ولا يزال المصابون الخمسة، يخضعون للعلاج وأحدهم في حالة خطيرة.

وعبَّر خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو دا بلاتينا، عن تضامن البلدية مع الضحايا، مؤكدًا أنه تم بذل كل الجهود لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين.

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