«القاهرة الإخبارية»: ‏الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من إيران

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن تقارير إعلامية ذكرت أن ‏الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من إيران.

شنت إيران هجومًا على إسرائيل ليل السبت باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.