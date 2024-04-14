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دراما المتحدة

وزير خارجية فرنسا: هجوم إيران على إسرائيل يتجاوز عتبة جديدة في زعزعة الاستقرار

كتب:

شريف سليمان
01:02 ص | الأحد 14 أبريل 2024
إيران وإسرائيل

إيران وإسرائيل

أكّد وزير الخارجية الفرنسي، أنّ هجوم إيران على إسرائيل يتجاوز عتبة جديدة في زعزعة الاستقرار، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز». 

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم شريف سليمان