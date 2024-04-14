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«القاهرة الإخبارية»: سماع عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق

كتب:

شريف سليمان
01:26 ص | الأحد 14 أبريل 2024
سوريا

سوريا

أعلنت ‏وكالة الأنباء الفرنسية، سماع عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أصوات انفجارات في محيط دمشق والمضادات الأرضية السورية تطلق عشرات الصواريخ. 

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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