مقدار زكاة الفطر بالكيلو في سوريا.. تخرج قبل صلاة العيد

أعلن المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف في الجمهورية السورية، مقدار صدقة زكاة الفطر في سوريا بالكيلو، والذي يقدر بصاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف صاع من قمح أو أرز أو برغل والتي تصل إلى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل شخص، وفدية الصوم كذلك بـ25 ألف ليرة عن كل يوم إفطار في شهر رمضان المبارك.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في سوريا

وجاء قرار المجلس العلمي الفقهي بمقدار زكاة الفطر بالكيلو في سوريا بصاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف صاع من قمح أو أرز أو برغل قبل أيام من الاحتفال بعيد الفطر المبارك في دولة سوريا في الوقت الذي كان الحد الأدنى لصدقة الفطر وفدية الصوم في رمضان الماضي محدداً بـ10 آلاف ليرة فقط، بإجمالي 750 ألف ليرة سورية بأقل تقدير للفرد الواحد في الشهر الكريم لمدة شهر.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في سوريا

وتحدد مقدار زكاة الفطر بالكيلو في سوريا بـ 25 ألف ليرة سوريا، فيما كانت كفارة اليمين والنذر بـ 30 ألف ليرة كحد أدنى لقيمة «إطعام مسكين» واحد أي بإجمالي 300 ألف ليرة سورية لإطعام 10 مساكين، والذي وصل إلى صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف صاع من قمح أو أرز أو برغل.

مقارنة بين زكاة الفطر بالكيلو في سوريا في عامين

وكان مقدار زكاة الفطر بالكيلو في سوريا العام الماضي 10 ألف ليرة سوري فقط فيما أصبح رمضان الحالي 25 ألف ليرة والذي يقدر بـصاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف صاع من قمح أو أرز أو برغل وتعد زكاة الفطر على كل مسلم متكسب بحسب الشريعة الإسلامية التي نزلت على النبي محمد صل الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة.