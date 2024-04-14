«القاهرة الإخبارية»: وقوع انفجارات تهز مدينة القدس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوقوع انفجارات تهز مدينة القدس ودوي صفارات الإنذار في عشرات البلدات في النقب.

وفي نبأ عاجل، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، باعتراض صواريخ العديد من المسيرات والصواريخ في أجواء العاصمة الأردنية عمان، وفقا لخبر عاجل أفادت به القناة.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.