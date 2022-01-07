إيران تستعرض 3 صواريخ باليستية في طهران.. «استخدمتها لضرب أمريكا»

استعرضت إيران، اليوم، 3 صواريخ باليستية في ساحة صلاة وسط العاصمة طهران، وهي من نفس الطراز الذي استخدمته من قبل في استهداف قواعد عسكرية أمريكية بالعراق، وذلك بالتزامن مع تعسر محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي ألغاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني، فإن الصواريخ الثلاثة هي: «دزفول وقيام وذو الفقار»، إذ يصل مداها إلى ألف كيلو، وهي طرازات معروفة بالفعل، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عن وكالة أنباء أسوشيتد برس.

العرض العسكري يتزامن مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني

وذكر تقرير عرضه التليفزيون الإيراني الرسمي، أن الصواريخ الباليستية التي جرى عرضها وسط العاصمة طهران من نفس النوع الذي جرى استخدامه من قبل لضرب القواعد الأمريكية في العراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني يناير قبل الماضي.

وجاء العرض بمناسبة الذكرى الثانية للرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد، واستهدفت إيران بالصواريخ الباليستية قواعد أمريكية في العراق.

وشكَّل اغتيال قاسم سليماني ضربة موجعة لإيران، إذ كان الجنرال الراحل أحد أهم مظاهر النفوذ الإيراني في المنطقة.

تعثر مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

وتشهد العاصمة النمساوية فيينا، مفاوضات بين الدول المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا بالإضافة لإيران.

ورغم وجود الدبلوماسيين الأمريكيين في فيينا، إلا أنهم لا يجتمعون مع الإيرانيين بشكل مباشر لإجراء المفاوضات.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي؛ لينهار الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

ومع انسحاب الرئيس الأمريكي السابق من الاتفاق، فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على الإيرانيين.