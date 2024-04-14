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«القاهرة الإخبارية»: اعتراض مسيرات وصواريخ في أجواء العاصمة الأردنية عمان

كتب:

شريف سليمان
01:24 ص | الأحد 14 أبريل 2024
صواريخ

صواريخ

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باعتراض العديد من المسيرات والصواريخ في أجواء العاصمة الأردنية عمان.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم شريف سليمان