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«القاهرة الإخبارية»: لبنان يفتح مطار رفيق الحريري الدولي

كتب:

منة شبانة
08:59 ص | الأحد 14 أبريل 2024
لبنان

لبنان

قررت الحكومة اللبنانية فتح مطار رفيق الحريري الدولي أمام حركة السفر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

 

 

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بقلم منة شبانة