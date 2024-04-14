«القاهرة الإخبارية»: لبنان يفتح مطار رفيق الحريري الدولي كتب: منة شبانة 08:59 ص | الأحد 14 أبريل 2024 لبنان قررت الحكومة اللبنانية فتح مطار رفيق الحريري الدولي أمام حركة السفر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام عبري: 28 صاروخا من لبنان تخترق إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: رشقات صاروخية جديدة من لبنان تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية صافرات إنذار تدوي بالجليل الأعلى في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من جنوبي لبنان «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة بلدات بجنوب لبنان لبنان إسرائيل إيران بقلم منة شبانة