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إعلام عبري: 28 صاروخا من لبنان تخترق إسرائيل

كتب:

منى السعيد
04:07 ص | الأحد 14 أبريل 2024
تل أبيب

تل أبيب

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن نحو 28 صاروخًا أطلقت من الأراضي اللبنانية اخترقت إسرائيل، واعترضت قوات الاحتلال بعض عمليات الإطلاق.  

ولم يعلن جيش الاحتلال عن وقوع أضرار أو وقوع إصابات.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم منى السعيد