وكيل «عربية النواب»: التصعيد الإيراني الإسرائيلي يهدد أمن المنطقة

أبدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قلقه إزاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وهو ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة أن تتمسك جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها أي اضطرابات أو توتر.

الحرب الدائرة في قطاع غزة

وقال «محسب»، في بيان له، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حذرت مرارا وتكرارا من اتساع دائرة العنف في المنطقة، وانزلاق قوى إقليمية في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، مطالبا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت علي صفيح ساخن، وأصبحت تهديد مباشر للسلم والأمن العالمي.

استقرار منطقة الشرق الأوسط

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مفتاح استقرار منطقة الشرق الأوسط مرتبط بشكل مباشر بتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يتمتع شعبها بكامل حقوقه مثله مثل باقي شعوب العالم، وذلك علي حدود عام 1967، ووقف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا علي ضرورة دفع الجهود باتجاه المسار السياسي لتجنيب المنطقة مزيد من التوتر.

وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة ان تتم معالجة القضايا العالقة بالمنطقة بشكل صحيح، وان يتم إعلان وقف دائم لاطلاق النار، داعيا المجتمع الدولي للتحلي بالحكمة في التعامل مع هذه الملفات الشائكة، والتوقف تماما عن إزدواجية المعايير.