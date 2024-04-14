تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة على الشرق الأوسط.. ما علاقة إيران؟

تزيد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أن تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية والدعم الكامل من الولايات المتحدة الأمريكية يؤثران على سياسة المنطقة خلال الفترة المقبلة، وفق تقرير حديث أصدرَه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتمتد تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة لتشمل العديد من الدول والقضايا المحيطة، مع استمرار النزاع لمدة تقدر بنحو 7 أشهر، والذي يعتبر مرشحًا للتصاعد، وهناك اتجاه نحو توسيع جغرافي بعد الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من إبريل 2024، مما يعني زيادة محتملة في التوتر وعدم الاستقرار، خاصة مع إعلان مسؤولي الإدارة الأمريكية دعمهم الكامل لإسرائيل وتأييدهم لها في حال تعرضت لهجوم من إيران.

إيران وتنظيمات المقاومة

وتسعى إسرائيل جاهدة لتحقيق التفوق العسكري في المنطقة كجزء من عقيدتها العسكرية، وتعمل على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل مستمر للحفاظ على هذا التفوق، إذ أن القوة العسكرية جزء أساسي من استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الأمنية منذ تأسيسها في عام 1948، وظلت ملتزمة بهذا النهج حتى الآن.

وتضع إسرائيل سياسات عسكرية متطورة لمواجهة التهديدات المحتملة التي تواجهها، ومنذ عام 2015، أكّدت إسرائيل في استراتيجيتها الأمنية أنَّ التهديدات الرئيسية تأتي من تطوير البرنامج النووي الإيراني ونشاط تنظيمات المقاومة مثل حماس وحزب الله في فلسطين ولبنان.

وبفضل الارتباط المتنامي بين إيران وتنظيمات المقاومة، تشكل إيران والتنظيمات المذكورة محور المقاومة، مما يجعل التهديدات التي تشهدها إسرائيل ترتبط أساسا بإيران، ولا يقتصر هذا الخطر على إسرائيل فحسب، بل يمثل تهديدا أيضا لبعض الدول العربية.

إيران تطلق عشرات الطائرات المسيرة تجاه إسرائيل

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، أطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، دون تحديد طبيعة الأهداف المقصودة لهذه الطائرات داخل الأراضي الإسرائيلية.

ووفقًا لمصادر أمريكية، فإنّ عدد هذه الطائرات قد يصل إلى 200، وأشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أنَّ هناك مصادر أخرى تشير إلى إطلاق دفعات متتالية من الطائرات من قبل إيران.

وتؤكّد الصور المتاحة استخدام المسيرات «شاهد - 136» في الهجمات الجوية، وهذه المسيرات تمّ الإعلان عنها في عام 2020، وتتميز هذه المسيرات بقدرتها على التحليق لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة، وتستطيع قطع مسافة تصل إلى 2500 كيلومتر، وزن رأس الحربة المزودة بها يتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلوجرامًا.