مساعد وزير الخارجية الأسبق: التصعيد الإيراني حوّل إسرائيل من صورة الجلاد إلى الضحية

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير علي الحفني، إن الجانب الايراني لا يقبل الاستمرار في ممارسة ضبط النفس على عربدة إسرائيل، واستهدافها لأهداف إيرانية في المنطقة، إذ تؤكد أنها أصبحت قوة إقليمية يُحسب لها، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية قادرة على فرض إرادتها في عدم تصعيد الموقف أكثر من هذا.

التصعيد الإيراني الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ويارا مجدي، أن الأطراف التي تشارك في هذا التصعيد، تتصور أنها تُحقق مُرادها، موضحا: «أتصور أنه يجرى توقف التصعيد عند هذا الحد، لأن إسرائيل تحولت بهذا الشكل من صورة الجلّاد إلى صورة الضحية».

الحزب الجمهوري يتجه إلى دعم إسرائيل عسكريا

واستطرد: «الولايات المتحدة تواجه الرأي العالم الأمريكي بعد أن تأزمت الأمور بينها وبين الحكومة الإسرائيلية، والحزب الجمهوري يتجه إلى العودة إلى النظر في دعم إسرائيل عسكريًا بشكل أكبر، وبالتالي كل واحد بيحقق أهداف معينة على حساب الأمن الإقليمي ومصالح الدول الأخرى».