عضو بـ«النواب» يحذّر من تصاعد العنف في المنطقة بعد هجوم إيران على إسرائيل

أشادت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، بموقف مصر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وفق بيان وزارة الخارجية الصادر على خلفية توجيه طائرات مسيرة من إيران ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنّ مصر دعت إلى أهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عدم الاستقرار والتوتر.

وحذّر رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، على خلفية توجيه إيران طائرات مسيرة في اتجاه إسرائيل، مؤكدا أنّ ما يحدث أمر متوقع في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

وأشار النائب إلى أنّ مصر سبق وحذرت من استمرار النهج الإسرائيلي في توسيع دائرة العنف، مؤكدا أنّها لم تستجب للدعوات المستمرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب أباظة، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته الكاملة تجاه التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وآخرها ما يحدث من إيران تجاه إسرائيل، مؤكدا أنّ الدولة المصرية وتحركاتها قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل.