«إكسترا نيوز»: مركز بروكسل الدولي للبحوث يؤكد فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إنه بعد أيام من التهديدات الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي حرّفت الأنظار عن حجم الجريمة الكبيرة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، انتهت المسرحية بهجوم علني مُتفق عليه من الصواريخ الباليستية والمسيرات لم تُسفر عن أي خسرائر لدى دولة الاحتلال.

الهجوم الإيراني الإسرائيلي

وأكد «أبو جزر» خلال مداخلة هاتفية له بقناة «إكسترا نيوز»، أنّ من كوارث الهجوم الإيراني على إسرائيل، أنَّه أعطى لدولة الاحتلال شرعية في الدفاع عن نفسها وأصبحت في نظر الغرب ضحية بعدما كانت تُلام في الأشهر الماضية عما كانت تفعله في غزة والمنطقة بأكملها، لافتًا إلى أنها أعطت هزيمة أخرى للقوة الصاروخية الإيرانية التي كانت تُهدد بها كل دول المنطقة وليس فقط إسرائيل.

وتابع: «هذا الهجوم الفاشل رفع معنويات دولة الاحتلال وجنودها وشعبها، واستطاعت إيران أن تُعفي إسرائيل من ضغط دولي كبير كان يُمارس عليها من دول كانت حليفة لها عمليا، محور المُقاومة، لذلك يجب أن تتراجع تطلعات إيران من الوعود والتهديدات التي هددت بتدمير إسرائيل، ولو لم ترد كان أفضل بكثير».