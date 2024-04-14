«القاهرة الإخبارية»: إيران تلوح بقصف قواعد أمريكية ردا على أي تحرك من واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن عدم إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق، شجع نتنياهو على خرق القوانين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد أن قواتنا المسلحة وجهت ليلة أمس ضربات دقيقة لأهداف عسكرية داخل إسرائيل في عملية محدودة، وأن طهران أبلغت واشنطن بأن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، ستكون محدودة وللدفاع عن النفس.

وتابع: «نستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، إذا قررت واشنطن شن هجوم مباشر على الأراضي الإيرانية».