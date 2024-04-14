وزير الخارجية الإيراني: وجهنا التحذيرات اللازمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إنه أجرى مباحثات مع نظرائه وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وقبرص، أكد خلالها أنه تمّ توجيه التحذيرات اللازمة إلى أمريكا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

توجيه تحذيرات لأمريكا

وكتب أمير عبد اللهيان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» «تويتر سابقًا»: تلقيت اليوم مكالمات هاتفية من نظرائي من هولندا وبلجيكا وقبرص.

وأضاف: «لقد أثاروا أفكارًا حول الهجوم الأخير للكيان الإسرائيلي على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق وانتهاك القانون الدولي واتفاقيات فيينا».

وقال وزير الخارجية إنه شرح موقف إيران، وشدد على أنه جرى توجيه التحذيرات اللازمة لأمريكا.

وأضاف أنه تمت مناقشة آخر التطورات الدولية والإقليمية، وفيما يخص وقطاع غزة خلال المحادثة مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

آخر التطورات بين إيران وإسرائيل

شنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.