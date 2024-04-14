«صحة الشرقية»: تقديم خدمات علاجية مجانا لـ47 ألف مواطن خلال 3 أشهر

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المبذولة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمحافظة من خلال منظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

خدمات طبية في 11 تخصصا

جاء ذلك بعد تصدر منظومة القوافل بمحافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 47 ألفا و582 مواطنا بالمحافظة في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 11 تخصصا وهي «الجراحة العامة، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، القلب والأوعية الدموية»، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين مجانا

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان لـ573 ألفا و814 مواطنا، من خلال 500 قافلة طبية، تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى شهر مارس الماضي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».