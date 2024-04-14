«الصحة» تطلق موقعا إلكترونيا للاستعلام عن نتيجة قرار العلاج على نفقة الدولة

أطلقت وزارة الصحة والسكان موقعا رسميا للاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة، ويمكن للمواطن الدخول إلى الموقع، وكتابة الرقم القومي، للحصول على نتيجة قرار العلاج الخاص به.

عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة، وصلت إلى أكثر من 320 ألف قرار.

تخصصات قرارات العلاج على نفقة الدولة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات طبية، وهي: «أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، والأمراض الجلدية، والعصبية».

وعن خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، أشارت الوزارة إلى أنها تبدأ بالذهاب إلى المسشتفى بالبطاقة، وتقديم طلب العلاج على نفقة الدولة، والعرض على لجنة ثلاثية، ومن ثم رفع الطلب، والموافقة عليه.

ويمكن الدخول على الرابط التالي، لمعرفة نتيجة القرار، وهو https://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?