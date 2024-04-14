أسهل طريقة لعمل المهلبية بالفراولة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي
كتب:
عبير خالد
03:26 م | الأحد 14 أبريل 2024
المهلبية بالفراولة
مهلبية الفراولة من أشهر الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وتمتاز بمذاقها اللذيذ والشهي، ويمكن تحضيرها بالاعتماد على مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة، للحصول على أشهى وصفة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير وصفة المهلبية بالفراولة
- فراولة منقوعة في سكر.
- ملعقة كبيرة نشا.
- 2 كوب لبن.
- سكر .
- فانيليا.
- فراولة للتزيين.
طريقة عمل مهلبية الفراولة
- سخني اللبن في حلة على النار ثم ضعى ملعقتين السكر والفانيليا والفراولة.
- ذوبي النشا في كوب من الماء ثم ضعيه على النار حتى يغلي.
- ضعي قطع الفراولة في كاسات التقديم ثم المهلبية وتزين بوحدات الفراولة الكاملة.
وصفة أخرى لعمل المهلبية بالفراولة
- كيلو فراولة مغسولة.
- كوب سكر.
- لتر حليب.
- ⅓ كوب نشا.
- ½ ملعقة صغيرة فانيليا.
- ½ ملعقة صغيرة بشر ليمون.
طريقة عمل المهلبية بالفراولة
- قطعي الفراولة إلى أنصاف.
- اغلي الحليب ثم أضيفي السكر وقطع الفراولة، واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
- ضعي خليط الحليب والفراولة في الخلاط واهرسيهم جيدًا.
- ذوّبي النشا في القليل من الماء.
- ضعي خليط الفراولة مرةً أخرى على النار، ثم أضيفي النشا والفانيليا وبشر الليمون تمزج جميع المكونات جيدا إلى أن تصبح كثيفة وتترك على النار لتتحول السوائل إلى مزيج كثيف يمكن تناوله.
- اتركي المهلبية على نار هادئة وقلبيها باستمرار حتى تكون كثيفة القوام.
- ضعيها في أطباق التقديم أو الاكواب على حسب الرغبة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة لاتقل عن 6 ساعات.
- زينيها بالكريمة المخفوقة والشوكولاتة المبشورة.