أسهل طريقة لعمل المهلبية بالفراولة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي

مهلبية الفراولة من أشهر الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وتمتاز بمذاقها اللذيذ والشهي، ويمكن تحضيرها بالاعتماد على مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة، للحصول على أشهى وصفة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير وصفة المهلبية بالفراولة

فراولة منقوعة في سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

2 كوب لبن.

سكر .

فانيليا.

فراولة للتزيين.

طريقة عمل مهلبية الفراولة

- سخني اللبن في حلة على النار ثم ضعى ملعقتين السكر والفانيليا والفراولة.

- ذوبي النشا في كوب من الماء ثم ضعيه على النار حتى يغلي.

- ضعي قطع الفراولة في كاسات التقديم ثم المهلبية وتزين بوحدات الفراولة الكاملة.

وصفة أخرى لعمل المهلبية بالفراولة

كيلو فراولة مغسولة.

كوب سكر.

لتر حليب.

⅓ كوب نشا.

½ ملعقة صغيرة فانيليا.

½ ملعقة صغيرة بشر ليمون.

طريقة عمل المهلبية بالفراولة