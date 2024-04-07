بدون مكسرات.. أسهل طريقة لعمل المهلبية بأسرار المطاعم 

المهلبية طبق حلويات مميز في عيد الفطر، يزين السفرة المصرية، ومع اقتراب العيد يكثر اهتمام ربات البيوت، بشراء اللبن والنشا والمكونات الأساسية لهذا الطبق المزين بحبات المكسرات والزبيب، لذلك نقدم في السطور التالية أسهل طريقة لتحضير هذه الحلوى المفضلة بدون مكسرات في حالة عدم توافرها، بخطوات سهلة للشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات المهلبية:

كيلو حليب (يفضل الطازج وليس المحفوظ).

4 ملعقة كبيرة نشا.

1/2 كوب ماء بارد

8 ملعقة كبيرة سكر

استغني عن المكسرات وزينيها بالزبيب.

طريقة تحضير المهلبية

لعمل المهلبية سخني الحليب حتى يغلي (حوالي 15 دقيقة).

وفي الخطوة التالية لعمل المهلبية أضيفي السكر وقلبيه حتى الذوبان.

وفي نفس الوقت، قلبي النشا في الماء البارد.

بعد ذلك أضيفي النشا إلى الحليب، وقلبي حتى يغلظ القوام.

اغرفيها في قالب شفاف واحفظيها في الثلاجة 2 ساعة قبل التقديم.

قدميها مع الموز والكريمة أو العسل أو المكسرات، حسب المتاح لديك.

مهلبية قمر الدين:

ملعقة كبيرة عصير لمون.

رشه ملح ليمون.

كيلو مشمش.

نصف كوب سكر.

نصف كوب عسل.

طريقة عمل قمر الدين

لعمل مهلبية قمر الدين ضعي كيلو مشمش مع ملعقة كبيرة ليمون، ثم ضعي المشمش على النار.

ضيفي رشة ملح ونصف كوب عسل، واتركيه على نار هادئة