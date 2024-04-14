هل يتأثر الشرق الأوسط اقتصاديا جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل؟.. اعرف التفاصيل

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن التأثير الاقتصادي للهجوم الإيراني على إسرائيل لن يكون كبيرا، رغم التداعيات المحتملة التي قد تنعكس على الساحة الاقتصادية العالمية، موضحا أن الطبيعة المحدودة للهجوم ومدته القصيرة، تجعله غير قادر على حمل تأثير جوهري، يؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي الحالي.

أشار «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أهمية التمييز بين الأحداث السريعة التي تكون لها تأثيرات عابرة، وبين العوامل البنيوية التي تمتد تأثيراتها بشكل دائم على الاقتصاد.

ومن هذا المنطلق، شدد جاب الله على ضرورة التركيز على تحسين الظروف الاقتصادية العامة والعوامل الهيكلية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بدلا من التركيز الزائد على الأحداث الفردية والمؤقتة.

توفير حلول فعّالة للتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة

لفت «جاب الله» إلى الوضع الصعب الذي تمر به المنطقة، حيث ما زالت تداعيات الأحداث السابقة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي العام.

وفي هذا السياق، دعا جاب الله إلى زيادة الجهود المبذولة لتوفير حلول فعّالة للتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية التفكير بشكل شامل وبعيد المدى في تحليل الوضع الاقتصادي، وأهمية تحديد الأولويات والمركز على العوامل الهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.