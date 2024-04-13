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دراما المتحدة

مدرس اقتصاد بجامعة بدر: الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض على المستوى العالمي

كتب:

شريف سليمان
11:21 م | السبت 13 أبريل 2024
الاستثمار الأجنبي المباشر

الاستثمار الأجنبي المباشر

أكدت هاجر محمد عطوة، المدرس المساعد في تخصص الاقتصاد بجامعة بدر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، يواجه عدد من المشاكل والتحديات، موضحة أنه في آخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بأن الاستثمار في 2023 كان 2.9 نتيجة للتدفقات في عدد من الدول الأوروبية.

وشددت «عطوة»، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الزيارة في الاستثمارات الأجنبية كان تعود للدول المتقدمة، بينما الدول النامية قلت به الاستثمار الأجنبي، ولأول مرة منذ 2020، قلت في جذب الاستثمار الأجنبي بحوالي 9%.

وأوضحت أن موقف مصر من الاستثمار الأجنبي، يعد مواكب للاتجاه العالمي، بحيث هناك مواكبة للعديد من المشروعات التي تكون على المستوى العالمي، مؤكدة أن القطاع الخدمي هو القطاع الأكبر جذبًا للتدفقات، يليه البترول والصناعة، وبعدها القطاع العقاري والزراعي.

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بقلم شريف سليمان