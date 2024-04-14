فيلم «بيني وبينك» يشارك في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن اختيار فيلم «بيني وبينك»، للمخرج عمرو السيوفي، للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة بدورته الثامنة، التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

فيلم «بيني وبينك- Tell No One» روائي قصير، تدور أحداثه حول الشابة الحالمة «نور»، التي تقرر أن تستغل غياب والدها عن المنزل، لتبحث عن الحب خلال موقع جرئ للدردشة.

الفيلم بطولة مارينا فيكتور، وصلاح ماجد، وعماد غنيم، ومايكل تادروس، ومن إنتاج أحمد ايهاب عبد الوارث وعمرو السيوفي، ومنتج مشارك: Red Star باهو بخش، وCULT- محمد العمدة وأدهم الشريف.

مخرج العمل: سعيد باختيار الفيلم في مسابقة دولية مهمة

يقول المخرج عمرو السيوفي، إنه سعيد باختيار فيلم «بيني وبينك»، وسط مسابقة دولية مهمة بمهرجان أسوان، ذات الطابع السينمائي الخاص، وسط مشاركة أفلام من عدة بلدان مختلفة، لافتًا إلى أنه كان جرى اختياره للعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 45، قبل إلغائها، وبهذا يشهد على عرضه العالمي الأول.

يذكر أن عمرو السيوفي، هو عضو نقابة المهن السينمائية، تخرج في كلية الإعلام - جامعة القاهرة، وأخرج الفيلم الروائي القصير «لما كان البحر أزرق» عام 2021، الذي تولت توزيعه شركة Mad Solutions، وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، كذلك فوزه بالمهرجان القومي للسينما الدورة 24 كأحسن فيلم، وأحسن ممثلة بطلته الفنانة هبة عبدالغني.

وبدأ «السيوفي» كمساعد مخرج في العديد من الإعلانات التجارية والأفلام والمسلسلات، ويعمل حاليًا علي فيلمه الروائي الطويل.