سمية الخشاب تلقن شابا درسا بعد إساءته إليها: «مفيش فرق بيني وبينك»

لقنت الفنانة سمية الخشاب، أحد متابعيها درسا قاسيا بعد تعليقه لها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلا: «أول مرة أعرف إنك امرأة»؛ لترد قائلة: «علشان مفيش فرق بيني وبينك يا حبيبتي».

وحاز تعليق سمية الخشاب علي إعجاب متابعيها، إذ علق أحدهم، قائلا: «الله عليكي يا سمية»، فيما كتب آخر: «يا ربي على قصف الجبهة.. دمعت»".

سمية الخشاب تحتفل بيوم المرأة العالمي

وفي السياق ذاته، حرصت سمية على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قائلة: «‏‏تحيه لكل امرأة independant عرفت تثبت نفسها في أي مجتمع ذكوري، كده كده الراجل محتاج ست عشان في مهام لا يمكن هيعرف يعملها لوحده، لكن الست كوين مش محتاجه أي حد».

وأضافت: «أتمني في اليوم العالمي للمرأة، إن المرأة (مش كلهم طبعا) تبطل تبقي عدوة المرأة، ونقف جنب بعض وندعم بعض عشان التقريح اخرته وحشة».

آخر أعمال سمية الخشاب

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى، بجانب محمد رمضان وهبة مجدي وتارا عماد وعارفة عبد الرسول ومنذر رياحنة وصبري فواز وسيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

أما على مستوى الغناء، فكانت آخر الأعمال الغنائية التي قدمتها ديو غنائي بعنوان «أوعدك» مع مطرب المهرجانات الفنان عمر كمال، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وصلت نسبة مشاهدتها إلى 16 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب

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