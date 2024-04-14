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دراما المتحدة

مجموعة السبع: إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه

كتب:

عمرو هلال
06:47 م | الأحد 14 أبريل 2024
مجموعة السبع

مجموعة السبع

أكدت مجموعة السبع أن إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

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بقلم عمرو هلال