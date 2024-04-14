مجموعة السبع: إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه كتب: عمرو هلال 06:47 م | الأحد 14 أبريل 2024 مجموعة السبع أكدت مجموعة السبع أن إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: مجموعة السبع تستنكر هجوم إيران على إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: قادة مجموعة الدول السبع أدانوا بالإجماع الهجوم الإيراني على إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: إيطاليا تدعو مجموعة السبع لمناقشة ضربات إيران على إسرائيل بايدن: سأبحث مع قادة مجموعة السبع تنسيق الرد على الهجوم الإيراني وزراء نقل مجموعة السبع يجتمعون لبحث «الأزمة» بالبحر الأحمر مجموعة السبع إيران القاهرة الإخبارية حرب بقلم عمرو هلال