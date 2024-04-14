أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام أمريكية أكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة، وأظهرت القدرات العسكرية المتفوقة لإسرائيل.

وأضاف بايدن: «سأبحث مع قادة مجموعة السبع تنسيق الرد على الهجوم الإيراني».

وأردف: «الولايات المتحدة أسقطت تقريبا جميع المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل».

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.