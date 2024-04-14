كاتب صحفي: ما جرى أمس كشف التنسيق الأمريكي الإيراني الكبير

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إن ما حدث ليلة أمس من تصعيد إيراني يمكن قراءته على وجهين، فكل طرف من أطراف هذا النزاع يرى أنه حقق نصرا، الطرف الإيراني يرى أن العملية التي قام بها، التي في أفضل الأدبيات العسكرية التي يمكن وصفها بمناورة عسكرية تدريبية.

ضربة إيران لإسرائيل تمثل نصر معنوي لها

وأضاف «أبو شامة»، عبر موقع «zoom»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران أخبرت الولايات المتحدة الإمريكية وبعض دول المنطقة، قبل 3 أيام بأنها ستقوم بهذه العملية بشكلها التفصيلي، موضحا أن إيران ترى بقيامها بضرب إسرائيل أو بإطلاق صواريخ على إسرائيل، يمثل بالنسبة لها نصرا معنويا سواء على المستوى الداخل الإيراني أو على مستوى شعبية إيران لدى دول وأطراف تؤيدها في المنطقة.

وتابع الكاتب الصحفي، أن إسرائيل في كل المحافل والتصريحات الصادرة عن الإعلام الإسرائيلي، ترى أن ما تحقق بالنسبة لإسرائيل هو نصر لها ولحلفائها في المنطقة.

كشف التنسيق الأمريكي الإيراني الكبير

وأشار إلى أن ما جرى أمس كشف التنسيق الأمريكي الإيراني الكبير، في كل مجريات الأمور، بالإضافة أنه كشف عن الكثير من التواجد الأمريكي الواضح في المنطقة الذي مكن الدفاعات الجوية الأمريكية من التصدي للكثير من الصواريخ، وكشف أيضا عن تواجد بريطاني وفرنسي، حيث أعلنت كل من الدولتين أنها نجحت في إسقاط العديد من الصواريخ.