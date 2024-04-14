مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية يؤكد: «إيران أرسلت لواشنطن رسالة بعد هجومها على إسرائيل»

صرَّح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أنَّ إيران أرسلت لأمريكا رسالة بعد هجومها على إسرائيل، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، نقلاً عن تصريحات مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: «إسرائيل أوضحت لأمريكا أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران».

وأكد المسؤول الأمريكي: «إيران لم تمنح تحذيراً قبل 72 ساعة من الهجوم ونيتها كانت تسجيل «مستوى عال من التدمير».

وتابع: «زعماء مجموعة السبع بحثوا فرض عقوبات على إيران وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية».