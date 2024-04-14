رئيس وحدة الدراسات الإيرانية: الهجمة الأخيرة مدروسة ومعلومة ومحدودة

أكدت الدكتور هدى عبدالرؤوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، أسست على أساس مواجهة إسرائيل وأمريكا خارج أراضيها وبشكل غير مباشر، موضحة أن نمط التفاعل بين إيران وإسرائيل منذ تأسيس النظام الإيراني، نجد أن إيران بنت العقيدة العسكرية على مبدأ الدخول في مواجهات ليس بشكل مباشر، وليس على أراضيها.

إيران غير قادرة على دخول مواجهة عسكرية مباشرة

وشددت خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هذا المبدأ يفسر عن أسباب تشكيل العلاقات مع وكلاءها في المنطقة، إيران غير قادرة على دخول مواجهة عسكرية مباشرة ضد إسرائيل وأمريكا، التي تؤكد أنهم أعداءها، موضحة أن إيران لأول مرة تقوم بتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل، منوهة بأن إيران كان مضطرة لهذا العمل.

وأشارت إلى أن الهجوم الإيراني ليلة أمس، كان محسوب ومدروس ومحدود ومعلوم، مؤكدة أن إيران ظلت لأيام تحسب كيفية توجيه الضربة، وكانت هناك تسريبات من داخل الحرس الثوري، والعالم انتظر هذه الضربة، موضحة أنها أضطرت لهذا العمل، حتى لا يتم إحراجها بين حلفاءها ووكلاءها في المنطقة.