رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة يحذر من عواقب توسع النزاع بالشرق الأوسط

كتب:

منى صلاح
11:04 م | الأحد 14 أبريل 2024
مجلس الأمن- أرشيفية

مجلس الأمن- أرشيفية

حذَّر نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة، من العواقب الوخيمة لتوسع النزاع في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق السلم دون خضوع الجميع للقانون الدولي.

وأضاف نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «السلم والأمن يتحققان من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه».

وتابع: «أي هجوم على رفح الفلسطينية مرفوض تماما ويجب تجنب حدوثه».

 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إيران على إسرائيل

«برلمانية الوفد» تطالب مجلس الأمن بحل جذري للقضية الفلسطينية ووقف التصعيد في غزة

«القاهرة الإخبارية»: انعقاد اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي بوزارة الأمن تحت الأرض

أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي بغزة
بقلم منى صلاح