نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة يحذر من عواقب توسع النزاع بالشرق الأوسط

حذَّر نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة، من العواقب الوخيمة لتوسع النزاع في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق السلم دون خضوع الجميع للقانون الدولي.

وأضاف نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «السلم والأمن يتحققان من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه».

وتابع: «أي هجوم على رفح الفلسطينية مرفوض تماما ويجب تجنب حدوثه».