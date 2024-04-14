«برلمانية الوفد» تطالب مجلس الأمن بحل جذري للقضية الفلسطينية ووقف التصعيد في غزة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يؤكد صحة الرؤية المصرية التي حذرت مرارا من توسيع دائرة الصراع بسبب حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة التحرك من أجل وقف الحرب، وبدء مرحلة جديدة من المفاوضات لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.

توتر الشرق الأوسط

وأضاف الهضيبي في بيان، أنّ الانزلاق في حرب إقليمية سيؤدي بمنطقة الشرق الأوسط إلى مزيد من التوترات، ما سيكون له تداعيات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل من أجل تعزيز الأمن والسلم العالميين، واتخاذ خطوات جادة في سبيل إيجاد حلول جذرية للقضايا المعلقة، حتى تتمكن دول المنطقة من تلبية آمال وطموحات شعوب المنطقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنّه لا بديل عن استقرار منطقة الشرق الأوسط إلا بتنفيذ الرؤية المصرية التي ترتكز على إعلان وقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر داخل القطاع، فضلا عن بدء مسار سياسي جديد يمهد الطريق لإعلان دولة فلسطين المستقلة علي حدود 1967.

حماية حقوق الفلسطينيين

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة أن تتخلى إسرائيل عن ممارساتها وأحلامها التوسعية، وأن تعترف بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم وأن يتمتعوا بحقوقهم كباقي شعوب المنطقة، مثمّنا نجاح مصر في عدم الانزلاق في الصراع، واستخدام كل أدواتها من أجل وقف الحرب وحماية حقوق الفلسطينيين.