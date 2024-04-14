وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي العملية المشتركة ضد هجمات إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنَّ وزير الدفاع لويد أوستن بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي العملية المشتركة الناجحة ضد هجمات إيران ووكلائها، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابع البنتاجون: «أوستن أطلع جالانت على مشاوراته مع الشركاء والحلفاء لتعزيز التصميم الدولي لمواجهة الهجوم الإيراني».

وأكد أنَّ أوستن شدد على أن واشنطن لا تسعى للتصعيد لكنها ستدافع عن إسرائيل والقوات الأمريكية بالمنطقة.