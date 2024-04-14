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دراما المتحدة

مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: «يجب وقف أطماع إيران عند حدها»

كتب:

منى صلاح
11:34 م | الأحد 14 أبريل 2024
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن- جلعاد أردان

مندوب إسرائيل في مجلس الأمن- جلعاد أردان

قال مندوب إسرائيل في مجلس الأمن، جلعاد أردان، إنَّه يجب وقف أطماع إيران عند حدها قبل اندلاع حرب إقليمية وعالمية.

وأضاف «أردان»، في كلمته أمام مجلس الأمن والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إيران شنت علينا هجوما من اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وتحذيراتنا بشأن تهديداتها لم تسمع».

وتابع مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: «إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم، وتهدد حركة التجارة البحرية العالمية ولابد من معاقبتها».

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