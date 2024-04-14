مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: «يجب وقف أطماع إيران عند حدها»

قال مندوب إسرائيل في مجلس الأمن، جلعاد أردان، إنَّه يجب وقف أطماع إيران عند حدها قبل اندلاع حرب إقليمية وعالمية.

وأضاف «أردان»، في كلمته أمام مجلس الأمن والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إيران شنت علينا هجوما من اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وتحذيراتنا بشأن تهديداتها لم تسمع».

وتابع مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: «إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم، وتهدد حركة التجارة البحرية العالمية ولابد من معاقبتها».