«القاهرة الإخبارية»: ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة تدين هجوم إيران على إسرائيل

قالت ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنَّ بلادها تدين الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وهدد حياة الآلاف، حسبما أفاد نبأ عاجل على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت «وودوارد» في تصيرحاتها: «إيران تلعب دورا غير مقبول في زعزعة استقرار المنطقة».

وأكدت أن «لندن ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وشركائها الإقليميين، بمن فيهم الأردن والعراق بعد هجمات إيران».