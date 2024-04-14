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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة تدين هجوم إيران على إسرائيل

كتب:

منى صلاح
11:28 م | الأحد 14 أبريل 2024
باربرا وودوارد

باربرا وودوارد

قالت ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنَّ بلادها تدين الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وهدد حياة الآلاف، حسبما أفاد نبأ عاجل على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت «وودوارد» في تصيرحاتها: «إيران تلعب دورا غير مقبول في زعزعة استقرار المنطقة».

وأكدت أن «لندن ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وشركائها الإقليميين، بمن فيهم الأردن والعراق بعد هجمات إيران».

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