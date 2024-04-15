«البترول»: تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، إسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في شركة أسيوط لتكرير البترول إلى تحالف شركتي إنبي وبتروجت، مشيرة إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية 550 مليون جنيه خلال 11 شهرًا.

بدء إنشاء محطة كهرباء من الطاقة الشمسية بمصفاة تكرير أسيوط لخفض الانبعاثات

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم الاثنين، أن قطاع البترول يعمل حاليًا على تنفيذ مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميجاوات بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، وسيتم تمويل هذين المشروعين من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج «دعم إصلاح سياسات الطاقة» بدون تكلفة على قطاع البترول؛ تماشيًا مع خطة عمل الوزارة لترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى مشروعات محددة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .

وأضاف البيان: «تتجسد أهمية المشروعين كوسيلة للمساهمة في اتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة، والإسهام في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ومجابهة الزيادة في احتياجاتها وتوجيه الكميات التي يتم توفيرها لتلبية جزء من الطلب المنزلي والصناعي المتزايد على الكهرباء، هذا الي جانب توفير استهلاك كميات من الوقود البترولي المستخدم في توليد الطاقة».

ترشيد استهلاك الوقود البترولي وتوليد طاقة مستدامة

وتابع: «استكمالا للجهود ذاتها لترشيد استهلاك الوقود البترولي وتوليد طاقة مستدامة، تم تنفيذ مشروعين تجريبيين بقطاع البترول لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية آبار الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة، وذلك من خلال استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لتغذية الآبار نهاراُ أو باستخدام البطاريات لتخزين الطاقة بما يوفر تغذية كهربائية للآبار على مدار 24 ساعة».

وجار دراسة النتائج تمهيدًا لتعميم التجربة على مختلف مواقع الإنتاج النائية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة، وتقليل استيراد المواد البترولية ويساعد على الاستغناء عن مولدات الديزل بشكل كامل و تحقيق المردود الأمثل بيئيًا واقتصاديًا للشركات.

ويُعد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها من اجل الاستفادة من الموارد البترولية في تعظيم مشروعات القيمة المضافة وخفض كميات السولار المستخدمة لتوليد الكهرباء في مواقع الإنتاج البترولي بما يحقق التكلفة التشغيلية المُثلى.