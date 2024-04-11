البترول: مشروع «تكنولوجيا الأخشاب» يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية

تهتم وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل كبير بتنمية المشروعات الخضراء، وهو النابع من اتجاه واهتمام الدولة بهذه المشروعات، حيث تتجه الوزارة لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئي، فقد تم السير في إجراءات تنفيذ عدد من المشروعات على رأسها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب الجاري إنهاء أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبي له.

إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة

ويهدف المشروع إلى إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة «MDF» اعتمادا على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز، ويساهم في تلبية جانب من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلي وإحلال الواردات، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز «السحابة السوداء»، من خلال خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بنحو 360 ألف طن سنويا.

خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 351 مليون يورو، وجارٍ تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي الذي يهدف إلى استخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المصرية لإنتاج 100 ألف طن سنويا من الإيثانول الحيوي، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 300 ألف طن سنويا، ويقع المشروع على جزء من أرض الشركة القابضة بميناء دمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 120 مليون دولار.

تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراء

كما تم تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراء التي ستقوم بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات، وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 340 ميجاوات، بالإضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 210 ميجاوات، وذلك بهدف إنتاج 150 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، مما سيساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 120 ألف طن سنويا.

الحد من أزمة تغير المناخ

وفي ذات السياق، ولمواكبة التوجه العالمي للحد من أزمة تغير المناخ والتزام المؤسسات المحلية والعالمية بالعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تقوم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بتنمية مشروع الوقود الحيوي المستدام الذي يهدف إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام «SAF»، اعتمادا على المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستخدم وتحويله إلى وقود طائرات مستدام مما يواكب الالتزام بالقوانين الدولية التي تلزم شركات الطيران العالمية بضرورة خلط نسبة 2% من SAF مع وقود الطائرات التقليدي اعتبارا من يناير 2025، ترتفع إلى 7% بحلول عام 2030 وتصل إلى 70% في عام 2050.

التنوع الجغرافي في إقامة المشروعات

كما سيساهم المشروع في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 400 ألف طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالي 380 مليون دولار وينتج 120 ألف طن سنويا من وقود الطائرات المستدام «SAF»، ومن المخطط إقامة المشروع بالإسكندرية، وقد روعي كذلك في الخطة المحدثة التنوع الجغرافي في إقامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والتقنيات الحديثة والتقدم العلمي لصناعة البتروكيماويات عالميا.