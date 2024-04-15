30 أبريل.. آخر موعد لتقديم الإقرار الربع سنوي عن ضريبة المرتبات

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوي الخاص بضريبة المرتبات، وما في حكمها (نموذج 4 مرتبات)، عن الفترة الأولى من عام 2024، وذلك في 30 أبريل 2024.

وأشارت إلى أن الإقرار الربع سنوي يتضمن بيانات مهمة، منها «عدد العاملين، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة، والمبالغ التي جرى سدادها للمصلحة، والتعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص».

آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة المرتبات الربع سنوي

وأشارت إلى أن هناك عدد من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال، والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التي جرى خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أي شخص من القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2024 في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل.

وطالبت جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.