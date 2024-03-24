«الضرائب» تصدر قائمة جديدة بالممولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قائمة جديدة للمولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، إذ أوضحت أنه جرى صدور قرار رقم 139 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، الذي يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024.

وأشارت المصلحة إلى أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بـ الإيصال الإلكتروني.

إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم 139 لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2024.

منظومة الإيصال الإلكتروني

وأوضحت عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين، من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأكدت أن المصلحة وفرت كل المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على «فيسبوك» و«يوتيوب»، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني.

كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كل المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكتروني.

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني، لمتابعة كل الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكل المعلومات التي تدعم الممولين.