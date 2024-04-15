مصر أكتوبر: التطورات في المنطقة تفرض إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن توسعة رقعة الصراع في المنطقة من شأنه أن ينذر بعواقب وخيمة وويلات تعاني منها كل دول العالم، مشيرا إلي أن مصر دائما ما كانت تحذر من توسعة رقعة الصراع وطول أمده في الأراضي الفلسطينية.

ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأكد «الباز» في تصريحات له اليوم، أن إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبح ضرورة تقتضيها الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة والعالم، منوها إلى أنّ إسرائيل انتهكت كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وألقت بالقرارات الدولية الشرعية عرض الحائط، وهو ما يستوجب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات.

مصر حريصة على التهدئة

وأشاد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بموقف مصر وقيادتها السياسية من خلال حرصهم على التهدئة والتحذير من مخاطر التصعيد لكلا الجانبين الإسرائيلي والايراني والعالم، مؤكدا موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل جاهدة لدفع وإحياء مسارات السلام والتنمية في المنطقة والعالم، وتدعو إلى الحكمة وضبط النفس والبعد عن الصراعات والحلول العسكرية والحروب التي تعاني من ويلاتها كل الشعوب.