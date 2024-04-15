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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يُصدق على منحة أوروبية لمصر لمواجهة اضطرابات سوق القمح

كتب:

محمد أبو عمرة
09:32 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، التي تأتي ضمن ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لتحسين الصوامع في مصر.

56 مليون يورو منحة لمصر

وتنص الاتفاقية على تقديم منحة لمصر بحد أقصى يبلغ ستة وخمسين مليونا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح وتأتي الاتفاقية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور.

وتساعد المنحة المقدمة من فرنسا، مصر على مواجهة اضطرابات سوق القمح عالميًا، الناتجة عن التغيرات المناخية والإضرابات العالمية في سوق القمح، وتحد من الهدر في الصوامع المفتوحة التي يصل الهدر فيها إلى 20%، بسبب القوارض والعوامل المناخية من أمطار ورياح وغيرها.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.