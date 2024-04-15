وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي

تبدأ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، نشاطها في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، حيث تُشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي تنعقد في الفترة من 15 حتى 20 أبريل الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.

ويُشارك في اجتماعات الربيع لأكبر منظمتين ماليتين دوليتين، مسؤولو الحكومات من مختلف دول العالم، ومحافظو الدول لدى مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة الجهود الدولية نحو تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر.

اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تنعقد في وقت حيوي للغاية حيث يواجه فيه العالم تحديات متشابكة ومعقدة على رأسها التحديات الجيوسياسية، وكذلك التغيرات المناخية، والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والعديد من التحديات الأخرى التي تلقي بظلالها على العالم أجمع، خاصة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ما يحتم ضرورة وضع رؤية عالمية واضحة تقودها للتغلب على الفقر وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في مساندة جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات والصمود في وجه الصدمات.

ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في المناقشات الجارية حول ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير وإصلاح البنك الدولي على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها للتعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر، خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأكدت المشاط أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء، لزيادة دور البنك في استهداف أولويات تمويل التنمية، وتعزيز العمل المناخي.

وتُشارك وزيرة التعاون الدولي خلال فعاليات اجتماعات الربيع، في العديد من الفعاليات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبينها اجتماعات لجنة التنمية ومجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، التي تعمل على تنسيق مواقف الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية، وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي.

مبادلة الديون من أجل العمل المناخي

كما تشارك الوزيرة في العديد من الفعاليات الأخرى حول مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، والتي ينظمها صندوق النقد الدولي والإسكوا، والمائدة المستديرة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي حول إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية، وجلسة المجلس الأطلسي حول الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وجلسة للمجلس الاقتصادي العالمي حول إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، واجتماع مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة «جيل بلا حدود».

وتعقد وزيرة التعاون الدولي اجتماعات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ضوء جهود الوزارة لتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي بما يدعم رؤية مصر التنموية.