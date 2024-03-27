10 سنوات من التعاون الدولي لخدمة المصريين في الخارج.. مبادرات ومراكز توظيف

اهتمام كبير شهده المصريون بالخارج منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد، إذ حرصت مؤسسات الدولة المصرية على مد أواصر العلاقات مع أبنائها في الدول المختلفة، من خلال سياسة وطنية مهتمة بالتعاون الدولي، سواء على امتداد علاقات العمل أو الدراسة والتدريب، وتمثل ذلك في جهود المركز المصري الألماني، ومنظومة هجرة الأيدي العاملة والتأهيل من أجل التوظيف.

فتح سبل التعاون الدولى لإنشاء مراكز توظيف

وأنشأت مصر المركز المصري الألماني، الذي يقدم خدمات التدريب، والإرشاد الوظيفي، والتوظيف، وخدمات إعادة الإدماج، واستفاد منه نحو 28 ألفا و754 مواطن، وتخرجت دفعتين بعدد 1059 من مركز شركة سيمنز للتدريب بالتعاون مع المركز، وفقا لموقع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وبعد نجاح التجربة المصرية في إنشاء المركز المصري الألماني، تسعى وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج للتنسيق مع (الاتحاد الأوروبي، وهولندا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية) لإنشاء مراكز متخصصة للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

منظومة وطنية لهجرة الأيدي العاملة والتأهيل من أجل التوظيف

وأنشات الدولة المصرية منظومة وطنية شاملة ومستدامة لتنقل العمالة المصرية، لاستيفاء متطلبات أسواق العمل الداخلية والخارجية، ووضع خطط العمل لضمان وجود عمليات قياسية دقيقة، وفعالة من أجل إدارة المهام بكافة مراحل العمل بمشاركة كافة الأطراف المحلية والدولية المعنية، وفقا لموقع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

مبادرة «بداية ديجيتال» المنطلقة في 2021

وأطلقت الدولة المصرية مبادرة «بداية ديجيتال»، التي وفرت 1000 فرصة تدريب للشباب للعائدين من الخارج والباحثين عن العمل بالمحافظات المصدرة للهجرة، وفقا لموقع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفقا لموقع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تفعيل التعاون الدولي مع عدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية

عملت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تفعيل التعاون الدولي مع العديد من الدول الأوروبية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتقديم مقترحات وأوراق عمل على أسس التضامن، والمشاركة وتقاسم المسئولية بين جميع الأطراف بهدف تعظيم الاستفادة فى مجالات الهجرة المختلفة، مع وضع آلية تعاون وعمل شراكات فى مجالات الهجرة والإستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية، وفقا لموقع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.