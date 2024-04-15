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دراما المتحدة

وفاة شقيق الفنانة الكويتية هدى حسين 

كتب:

سهيلة محمد
01:18 م | الإثنين 15 أبريل 2024
الفنانة الكويتية هدى حسين

الفنانة الكويتية هدى حسين

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان قبل قليل، وفاة شقيق الفنانة الكويتية هدى حسين صباح اليوم، عبر منشور بصفحتها الرسمية على «إنستجرام».

وفاة شقيق هدى حسين

وكتبت مي  العيدان: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. نقدم واجب العزاء للفنانة هدى حسين وعائلتها الكريمة بوفاة شقيقها (علي) الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وينزله منزل حسن ويحشره مع الصالحين، ويمسح على قلوبهم، لا تبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت».

من هي هدى حسين؟

هدى حسين هي ممثلة عراقية ولدت وعاشت في الكويت، وهي من مؤسسي مسرح الطفل في الوطن العربي، اشتهرت وتميزت بأعمالها الموجهه للأطفال، إضافة إلى أعمال المسرح والتلفزيون، ولها القدرة أيضًا على الغناء.

شاركت هدى حسين في عدد من الأعمال الدرامية منها «أميمة في دار الأيتام، والحب لا يكفي أحيانًا، ومن يقتل الأحلام، والدكتورة، بيت العائلة، والرهينة».

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