بعد وفاة شيرين سيف النصر المفاجئة.. احذر أسباب وأعراض هبوط الدورة الدموية

فاجعة كبرى استيقظ عليها الوسط الفني منذ ساعات قليلة، بعد إعلان شريف شقيق الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، وفاتها بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز 56 عاما، قبل الكشف عن أن سبب الوفاة -هبوط حاد في الدورة الدموية- إذ لم تكن تعاني الفنانة من أي أمراض قبل رحيلها.

جمال شعبان استشاري أمراض القلب، ومدير معهد القلب السابق، كشف أن الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت في هدوء، بعد سنوات من اعتزال الفن، توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ما أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية؟ توفيت به الفنانة شيرين سيف النصر

يستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسباب وأعراض هبوط الدورة الدموية وفقا لموقع «National Institutes of Health»:

هبوط الدورة الدموية هو هبوط عام أو خاص في الدورة الدموية، ويكون السبب به هو القلب ومحيطه.

يحدث هبوط الدورة الدموية حين يعجز الجهاز الدوري عن الحفاظ على إمداد الأنسجة بالأكسجين والمواد الغذائية، وإزالة ثاني أكسيد الكربون.

قد يكون هبوط الدورة الدموية الحاد نتيجة نقص في حجم كمية الدم، أو خلل في توزيعه.

تؤدي صدمة الدورة الدموية إلى نقص الأكسجة الخلوية والأنسجة مما يؤدي إلى موت الخلايا وخلل في الأعضاء الحيوية، آثار الصدمة قابلة للعكس في المراحل المبكرة ويمكن أن يؤدي التأخير في التشخيص في الوقت المناسب إلى تغييرات لا رجعة فيها بما في ذلك فشل الأعضاء المتعددة والوفاة.

يحدث ذلك حين ينخفض توصيل الأكسجين أو زيادة استهلاك الأكسجين أو عدم كفاية استخدام الأكسجين مما يؤدي إلى نقص الأكسجة الخلوية والأنسجة.

ويصف التقرير الأمر بأنه حالة تهدد الحياة من فشل الدورة الدموية، وتتجلى بشكل شائع في انخفاض ضغط الدم (ضغط الدم الانقباضي أقل من 90 ملم زئبق أو MAP أقل من 65 ملم زئبقي).

ومن الممكن أن ينتج الهبوط الحاد في الدورة الدموية، نتيجة هبوط في القلب، ما يؤدي إلى انهيار الأوعية الدموية الأولية للقلب، والتي قد يصاحبها سكتة قلبية.

جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، كشف عن عدة أسباب للوفاة نتيجة الهبوط الحاد في الدورة الدموية، منها النوم في حالة حزن شديد، أو تناول وجبة عشاء ثقيلة تتسبب في متاعب للقلب.

أسباب وأعراض هبوط الدورة الدموية

موقع «مايو كلينيك» كشف أيضا كشف عن أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية، التي تأتي على النحو التالي:

1- اعتلال الشرايين

2- الجلطة

3- السكري

4- السمنة

كما كشف التقرير عن أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية، التي يستعرضها الوطن في السطور التالية:

1- تنميل الأطراف.

2- الشعور ببرودة في اليدين والقدمين

3- تورم في الأطراف السفلية

4- تغير لون الجلد

5- آلام المفاصل