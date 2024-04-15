كاتب صحفي: مصر مستعدة لإتاحة الحلول ونزع فتيل الأزمة في المنطقة

قال صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، إنّ وزير الخارجية المصري أجرى سلسلة من الاتصالات أمس، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، خوفًا من تصاعد الأمور ووصولها إلى منعطف لا يمكن احتوائه.

تحركات مصرية للتهدئة بعد الهجوم الإيراني

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر طالبت في بيان للخارجية، بضرورة التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والنهي عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة، موضحًا أنّ وزير الخارجية أعرب من خلال الاتصالين الهاتفيين مع حسين أمير عبد اللهيان ويسرائيل كاتس، وزيرا خارجية إيران وإسرائيل، عن قلق مصر البالغ لاستمرار حالة التصعيد غير المسبوقة بين البلدين، لافتًا إلى أنّ مصر مستعدة لتكثيف الجهود من أجل نزع الأزمة والعمل على إتاحة الفرصة للحلول والجهود الدبلوماسية.

مصر حذرت من استمرار التصعيد في المنطقة

وتابع أنّ مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من أنّ استمرار التصعيد من شأنه أنّ يعرض المنطقة بأسرها إلى عدم استقرار واتجاه بؤر التصعيد إلى مناطق أخرى، الذي من شأنه أنّ يؤثر على أمن واستقرار المنطقة بشكل تام.