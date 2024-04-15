خبير: مخاوف من ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال الدكتور أحمد سلطان الخبير في أسواق الطاقة والبترول، إنّه رغم المخاطر التي تلوح في الأفق بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، لا تزال هناك احتمالات كبيرة ألا يؤثر الصراع بشكل حاد وكبير على حركة أسعار البترول الخام عالميًا.

وأضاف سلطان لـ«الوطن»، أنّ الاضطرابات التي شهدتها المنطقة مؤخرا لم تتسبب في ارتفاعات مستدامة وطويلة بـ أسعار البترول العالمية، والصراع الحالي بين طهران وتل أبيب أحد أكبر المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط العالمية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.

وأشار إلى أنّ الأمر المؤكد أنّ أي حرب في الشرق الأوسط تُشكل تهديدًا محتملًا لأمن إمدادات النفط وأمن الطاقة بشكل عام، وأنّ حربًا قد تشمل طهران قد تكون لها تداعيات أخطر على أسواق النفط العالمية، وذلك لأن ثمة نتيجة واحدة مؤكدة تهدد إمدادات النفط، وهي ارتفاع سعره.

تخوفات من توسع نطاق الصراع بعد هجوم إيران

وتابع أنّه منذ بداية الحرب على غزة والحديث عن أمن الطاقة العالمي وإمدادات الطاقة، تتجه الأنظار إلى إيران ومكانتها النفطية في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح أنّ مصطلح أمن الطاقة العالمي مهم جدا للعالم كله، خاصة وأنّ الصراعات حول موارد الطاقة العالمية تشكل أهمية كبيرة للدول العظمى، خاصة وأنّه يتم التعامل معه على أنّه عنصر تهديد.

وأكمل أنّه بسبب محدودية موارد الطاقة غير المتجددة واختلال مناطق توزيعها عالميًا، وحركة أسعار البترول التي باتت تتأثر بالأحداث التي لا تتعلق بصورة مباشرة بعمليات العرض، خاصة الحروب والأزمات السياسية والجيوسياسية بين الدول، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنابع النفطية الكبرى مثل منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل جاء مخالفًا للعديد من التوقعات والتقديرات التي ضغطت بشكل كبير على أسعار النفط الخام عالميًا، والتي جعلت الأسواق العالمية تحبس أنفاسها ترقبًا لهذا الرد الذي ظل محدودًا وبشكل نسبي، مقارنة بتلك التوقعات السابقة.

وأكد أنّ هناك مخاوف عالمية من أن تؤدي الأحداث المتتالية إلى زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأنّ إيران تمثل لاعبا رئيسيا في أسواق النفط الخام، ورغم أنّ هجوم إيران على إسرائيل كان محدود التأثير، ولكنه يُمثل تهديد مباشرًا على خطوط الإمدادات النفطية، أو مصادره الرئيسة في المنطقة، فإنّ الأسواق النفطية تنظر إلى الأبعد من ذلك تحديدًا، وهناك العديد من المخاوف بشأن احتمالية توسيع نطاق الصراع.